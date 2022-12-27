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Названо количество квартир и домов предоставленных семьям шехидов и инвалидам до сих пор

Названо количество квартир и домов предоставленных семьям шехидов и инвалидам до сих пор После Отечественной войны, в рамках широкомасштабной программы социальной защиты, семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в результате участия в боевых действиях, было представлено 4,3 тыс. квартир и частных домов. В целом, до сих пор этот показат
Социальная защита
27 декабря 2022 г. 15:23
Названо количество квартир и домов предоставленных семьям шехидов и инвалидам до сих пор

После Отечественной войны, в рамках широкомасштабной программы социальной защиты, семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в результате участия в боевых действиях, было представлено 4,3 тыс. квартир и частных домов. В целом, до сих пор этот показатель составил 13,1 тыс. квартир и частных домов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства социального обслуживания населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов.

В.Бехбудов также отметил, что в послевоенный период лицам с инвалидностью, полученной в результате участия в боевых действиях, было передано 324, а всего за минувший период – более 7,5 тыс. автомобилей.

В 2022 году 2863 человека, включая членов семей шехидов, лиц с инвалидностью, полученной на войне, и других лиц с инвалидностью, были обеспечены путевками в санаторно-курортные и лечебные центры.

В текущем году было оказано 7 005 выездных услуг.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 13 100 mənzil və fərdi ev verilib

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