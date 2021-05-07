Названо количество центров DOST, открытие которых ожидается в ближайшее время

C открытием в Баку Центра DOST № 5 все жители столицы будут охвачены услугами центров

"В ближайшее время в городе Хырдалан Абшеронского района состоится открытие Центра DOST № 6. И это первый центр DOST за пределами Баку".

Как сообщает Report, об этом на "Социальном часе" заявил заместитель председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) Сеймур Алиев.

Заместитель председателя отметил, что с открытием в Баку Центра DOST № 5 все жители столицы будут охвачены услугами центров: "Сейчас на повестке открытие в ближайшее время центров DOST в Барде и Губе. Затем в планах открытие Центра DOST в Гяндже".