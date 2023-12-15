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Названо число родившихся в Азербайджане в этом году тройняшек и четверняшек

Названо число родившихся в Азербайджане в этом году тройняшек и четверняшек В январе-октябре этого года в Азербайджане родились 2 854 двойни, 123 тройни, 4 четверни.
Социальная защита
15 декабря 2023 г. 14:01
Названо число родившихся в Азербайджане в этом году тройняшек и четверняшек

В январе-октябре этого года в Азербайджане родились 2 854 двойни, 123 тройни, 4 четверни.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госкомстата.

С января по октябрь 2023 года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции по стране был зарегистрирован 94 671 новорожденный. Показатель рождаемости на 1000 человек населения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился с 12,3 до 11,2.

Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 53,2 процента, а удельный вес девочек - 46,8 процента.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces number of triplets and quadruplets this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda doğulan üçəm və dördəmlərin sayı açıqlanıb

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