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Названо число пребывающих в Азербайджане иностранцев

Названо число пребывающих в Азербайджане иностранцев

"В настоящее время в Азербайджане проживает 134 298 иностранцев".

Как передает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на проведенной в режиме онлайн пресс-конференции на тему "Деятельность Государственной миграционной службы в период пандемии и оказываемые в стране услуги иностранцам".

"Эти люди преимущественно граждане России, Грузии, Ирана и др. стран. Пандемия отрицательно сказалась и на пребывании в стране иностранцев", - сказал В.Гусейнов.

По его словам, в этом году с 1 января и по сей день в Азербайджане побывали 551 872 иностранца:

"Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение числа иностранцев на 44 %. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 977 246 человек".                                                                                         

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