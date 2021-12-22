По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины

В текущем году в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратились 42 мужчины в связи с фактами бытового насилия.

В текущем году в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратились 42 мужчины в связи с фактами бытового насилия.

Об этом Report cообщили в Госкомитете.

Отмечается, что среди заявлений людей, подвергшихся бытовому насилию, женские составляют большинство. Но наряду с этим, есть мужчины, которые обращаются как по факту бытового насилия, так и потому, что сами подвергаются бытовому насилию.

По состоянию на 10 декабря 2021 года в комитет на основании официальных заявлений о бытовом насилии поступило 340 обращений.

Также отмечено, что в течение года в 11 Центров поддержки детей и семей, функционирующих при Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей, поступило 27 обращений по фактам бытового насилия, 92 обращения о семейных конфликтах и 22 обращения о насилии в отношении женщин.