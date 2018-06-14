Названо число граждан, получивших в этом году статус безработных

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Согласно данным на 1 июня этого года, в Азербайджане 5103,5 экономически активных людей, из которых 4850,1 составили занятое население.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

По ситуации на 1 мая этого года, наемные работники составили 1538,2 тыс. человек, в том числе в госсекторе экономики 887,2 тыс. человек, в негосударственном секторе - 651,0 тыс. человек. В нефтяном секторе экономики заняты 33,6 тыс. человек, в ненефтяном - 1504,6 тыс. человек.

23,2% работающих по найму в организациях и учреждениях работают в производственной сфере промышленности, в том числе 6,8% в обрабатывающей промышленности, 6,7% - в строительстве, 3,2% - сельском хозяйстве, лесничестве и рыболовстве, 2,6% - водоснабжении, очищении и переработке отходов, 2,2% - добывающей промышленности, 1,7% - производстве электроэнергии, газа и пара, распределении и снабжении.

21,6% работающих в сфере услуг пришлись на сферу образования, 19,0% - торговлю, ремонт транспортных средств, 8,6% - оказание населению здравоохранительных и социальных услуг, 7,1% - госуправление и оборону; соцобеспечение, 4,6% - транспорт и складское хозяйство, 3,5% - отдых, развлечения и искусство, 3,4% - профессиональную, научную и техническую деятельность,1,8% - оказание административных и вспомогательных услуг, 1,6% - информацию и связь, 1,6% - финансовую и страховую деятельность, 1,5% - размещение туристов и общепит,1,4% - операции с недвижимостью и 1,1% - другие сферы услуг.

На 1 июня 2018 года число лиц, получивших статус безработных со стороны органов занятости страны, составило 36,7 тыс. человек, из них 36,7% составили женщины. Средняя сумма пособия по безработице и страховки от безработицы составила 347,4 манатов.