Названо число детей, рожденных в прошлом году у матерей в возрасте 15-29 лет

В прошлом году у матерей в возрасте 15-29 лет на свет появились 81,6 тыс. детей.

В прошлом году у матерей в возрасте 15-29 лет на свет появились 81,6 тыс. детей.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

В Азербайджане 2,3 млн человек или 22,1 процента населения составляет молодежь.

50,5 процентов молодежи проживают в городах, 49,5 процентов - сельской местности. 47,5 процентов молодежи - девушки.

В прошлом году матерями в возрасте 15-29 лет были рождены 81,6 тыс. детей, и 72,7 процента всех рожденных детей пришлись на долю молодых матерей. В прошлом году 72,9 процента вступивших в брак составила молодежь.

Средний возраст впервые вступающих в брак мужчин составил 28 лет, женщин - 24 года.