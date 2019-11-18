Названы первые победители объявленного ОО "Региональное развитие" конкурса "Социальные проекты"

Определены первые победители конкурса "Социальные проекты", объявленного на 2019 год Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, в стартовавшем 1 августа конкурсе с направленными на социальное развитие общества идеями и инициативами принимают участие НПО, вузы, профессиональные и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские организации, движения добровольцев, студенческие научные общества внутри вузов, молодежные студенческие организации.

До сих пор на конкурс представлено около 150 проектов. На первоначальном этапе конкурса победителями объявлены 4 проекта: детская программа "Воздушный змей" (ответственный Гудрат Алиев), "Дорога к надежде" (ответственный Рахиб Расулзаде), "Центр социальной занятости" (ответственный Мирза Мамед Велиев), "Родной жестовый язык" (ответственный Кямран Абасов).

Отметим, что оценка направленных на конкурс проектов продолжается. Последний срок приема обращений - 20 ноября.

Для дополнительной информации можно обратиться в "центр звонков - 150" или по номерам (012) 4880150, (050) 6000150.