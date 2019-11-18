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Названы первые победители объявленного ОО "Региональное развитие" конкурса "Социальные проекты"

Названы победители объявленного ОО "Региональное развитие" конкурса

Определены первые победители конкурса "Социальные проекты", объявленного на 2019 год Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, в стартовавшем 1 августа конкурсе с направленными на социальное развитие общества идеями и инициативами принимают участие НПО, вузы, профессиональные и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские организации, движения добровольцев, студенческие научные общества внутри вузов, молодежные студенческие организации.

До сих пор на конкурс представлено около 150 проектов. На первоначальном этапе конкурса победителями объявлены 4 проекта: детская программа "Воздушный змей" (ответственный Гудрат Алиев), "Дорога к надежде" (ответственный Рахиб Расулзаде), "Центр социальной занятости" (ответственный Мирза Мамед Велиев), "Родной жестовый язык" (ответственный Кямран Абасов).

Отметим, что оценка направленных на конкурс проектов продолжается. Последний срок приема обращений - 20 ноября.

Для дополнительной информации можно обратиться в "центр звонков - 150" или по номерам (012) 4880150, (050) 6000150.

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