​Названы основные причины разводов в Азербайджане

Названы основные причины расторжения браков в нашей стране.

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве юстиции, при расторжении брака граждане указали в качестве причин развода расхождение характеров, отсутствие детей, насилие в семье, измену, ревность, болезнь, алкоголизм, наркоманию, материальное положение, отсутствие жилплощади, инвалидность супруга(и), длительное проживание врозь, кражу и вмешательство извне.

Напомним, что в прошлом году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 63 869 браков и 17 148 разводов. Количество браков на каждые 1 000 человек населения по сравнению с 2018 годом не изменилось и осталось на уровне 6,4, количество разводов выросло с 1,5 до 1,7.