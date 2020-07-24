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Report Georgia

Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году

Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году За 6 месяцев текущего года в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной социальной помощи и единовременных выплат в общей сложности было выплачено 3 млрд. 59 млн. манатов
Социальная защита
24 июля 2020 г. 16:02
Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году

За 6 месяцев текущего года в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной социальной помощи и единовременных выплат в общей сложности было выплачено 3 млрд. 59 млн. манатов, что на 860 млн. манатов или на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

В течение каждого месяца за истекшие полгода было выплачено 510 миллионов манатов, в ежедневном эквиваленте это составляет 17 миллионов манатов, или по 710 тысяч манатов ежечасно.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ödənilən pensiya, müavinət və təqaüdlərin məbləği açıqlanıb
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