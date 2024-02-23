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Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных населению в январе

Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных населению в январе В январе 2024 года населению были выплачены пенсии, пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь в размере 661 млн манатов.
Социальная защита
23 февраля 2024 г. 11:37
Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных населению в январе

В январе 2024 года населению были выплачены пенсии, пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь в размере 661 млн манатов.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, выплаты по видам социального обеспечения превысили показатель аналогичного периода прошлого года на 84,6 млн манатов или 14,7%.

В ведомстве заявили, что очередным шагом в направлении увеличения социальных выплат стало повышение с начала текущего года пенсий путем индексации на 11,2% в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы за прошлый год.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay əhaliyə ödənilən pensiya, müavinət və təqaüdlərin məbləği açıqlanıb

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