Названа сумма пенсий для семей шехидов и инвалидов

Для семей шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, и получивших статус инвалидов военнослужащих предусмотрены финансовые и психологические льготы.

Для семей шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, и получивших статус инвалидов военнослужащих предусмотрены финансовые и психологические льготы.

Как передает Report, помощь будет оказываться в форме пенсий.

Пенсии для семей шехидов составят 300 манатов, для лиц, ставших инвалидами вследствие войны в зависимости от степени инвалидности (1, 2, 3 группы) – 250, 230, 210 манатов.

В то же время в составе Министерства труда и социальной защиты населения приступил к работе центр психологической помощи. Здесь гражданам из зоны боевых действий, участникам войны, членам семей шехидов и раненым будет оказываться поддержка за счет государства. Агентством социальных услуг создана "горячая линия" (050 406- 75- 85). Нуждающиеся в психологической помощи могут позвонить по указанному номеру и воспользоваться поддержкой, оказываемой за государственный счет.