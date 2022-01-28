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Названа причина задержки выплат по социальному страхованию

Названа причина задержки выплат по социальному страхованию Государственное агентство занятости внесло ясность в задержку выплат по социальному страхованию.
Социальная защита
28 января 2022 г. 12:35
Названа причина задержки выплат по социальному страхованию
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Государственное агентство занятости внесло ясность в задержку выплат по социальному страхованию.

Как сообщает Report, заместитель председателя правления Агентства Джамаладдин Гулиев заявил, что задержка связана с повышением минимальной заработной платы.

По его словам, данные о среднемесячной зарплате предоставляет Госкомстат: «Мы обратились в комитет. Предполагаем, что в ближайшее время эта статистика будет предоставлена».

«Действующие в стране работодатели, направляют данные о своих сотрудниках в Госкомстат. После этого данные обрабатываются. Никаких задержек не будет, пусть никто не беспокоится. Если же в назначениях произойдут задержки, то в следующем месяце будут произведены корректировки», - отметил заместитель председателя.

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