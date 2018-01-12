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    Названа дата экзамена для членства в Коллегии адвокатов

    Прием документов завершился© Report.az

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Завершился прием документов для членства в Коллегии адвокатов.

    Как сообщили Report в Комиссии по адвокатской специальности, численность подавших документы кандидатов составила около 2 000 человек.

    Письменный тестовый экзамен кандидатов предусмотрен на 28 января 2018 года совместно с Государственным экзаменационным центром.

    В ближайшие дни будет предоставлена информация о месте проведения экзамена, времени выдачи пропускных листов и пр.

    Отметим, что согласно указу президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2017 года о применении закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Коллегии адвокатов было рекомендовано увеличить число адвокатов с целью более эффективного обеспечения прав граждан на получение высококачественной юридической помощи.

    В связи с этим, 9 декабря 2017 года, по решению Президиума Коллегии адвокатов, процесс принятия документов был возобновлен и впервые в истории Коллегии адвокатов кандидатам была представлена программа подготовки к экзамену.

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