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Названа численность работников Центра DOST номер 5

Названа численность работников Центра DOST номер 5 В расположенном в Хатаинском районе Центре DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения будут заняты около 120 человек.
Социальная защита
28 декабря 2022 г. 12:38
Названа численность работников Центра DOST номер 5

В расположенном в Хатаинском районе Центре DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения будут заняты около 120 человек.

Как сообщает Report, также в центре в рамках программы Könüllü DOST буду задействованы 50 добровольцев.

В течение дня в центре планируется обслуживать 650-700 граждан.

28 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку Центра DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

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Версия на азербайджанском языке 5 saylı DOST Mərkəzində çalışacaq işçi heyətinin sayı açıqlanıb

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