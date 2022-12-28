Названа численность работников Центра DOST номер 5

В расположенном в Хатаинском районе Центре DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения будут заняты около 120 человек.

В расположенном в Хатаинском районе Центре DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения будут заняты около 120 человек.

Как сообщает Report, также в центре в рамках программы Könüllü DOST буду задействованы 50 добровольцев.

В течение дня в центре планируется обслуживать 650-700 граждан.

28 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку Центра DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.