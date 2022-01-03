Назван пенсионный возраст для мужчин и женщин в Азербайджане в этом году

Назван пенсионный возраст для мужчин и женщин в Азербайджане в этом году

Обнародован пенсионный возраст для мужчин и женщин в Азербайджане в 2022 году.

https://static.report.az/photo/79bcefe0-1e11-410b-b4db-0d3f478d82a4.jpg https://static.report.az/photo/79bcefe0-1e11-410b-b4db-0d3f478d82a4.jpg

Обнародован пенсионный возраст для мужчин и женщин в Азербайджане в 2022 году. Как передает Report, в Азербайджане в промежутке с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, для женщин – 62 года и 6 месяцев. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, для женщин – 63 года. Возрастной порог, предусмотренный статьей 7 Закона "О трудовых пенсиях", повышается для мужчин в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин - в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года на полгода каждый год. Согласно статье 7 закона "О трудовых пенсиях", лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право на трудовую пенсию независимо от страхового стажа, - при наличии зафиксированного в страховой части индивидуального счета пенсионного капитала, позволяющего пенсионное обеспечение в размере не ниже минимальной суммы трудовой пенсии. В случае, если это пенсионное обеспечение этого не позволяет, то на получение трудовой пенсии имеют права лица, у которых как минимум 25-летний страховой стаж (за исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по возрасту до 1 июля 2017 года). Подпишитесь на наш Telegram канал