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Назван объем документооборота между Министерством труда и соцзащиты населения и ММ

Назван объем документооборота между Министерством труда и соцзащиты населения и ММ В 2023 году между Министерством труда и социальной защиты населения и Милли Меджлисом (ММ) состоялся обмен более чем 6 тысячами документов.
Социальная защита
27 ноября 2024 г. 13:34
Назван объем документооборота между Министерством труда и соцзащиты населения и ММ

В 2023 году между Министерством труда и социальной защиты населения и Милли Меджлисом (ММ) состоялся обмен более чем 6 тысячами документов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, за январь-октябрь 2024 года этот показатель составил 5 087:

"Кроме того, за 9 месяцев этого года число электронных услуг, предоставленных министерством, превысило 400 млн. Из них 15% или 60 миллионов связаны с нашими гражданами, а остальные - с бизнесом и государственными учреждениями".

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Версия на азербайджанском языке ƏƏSMN ilə MM arasında sənəd dövriyyəsinin həcmi açıqlanıb

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