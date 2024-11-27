Назван объем документооборота между Министерством труда и соцзащиты населения и ММ

В 2023 году между Министерством труда и социальной защиты населения и Милли Меджлисом (ММ) состоялся обмен более чем 6 тысячами документов.

В 2023 году между Министерством труда и социальной защиты населения и Милли Меджлисом (ММ) состоялся обмен более чем 6 тысячами документов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, за январь-октябрь 2024 года этот показатель составил 5 087:

"Кроме того, за 9 месяцев этого года число электронных услуг, предоставленных министерством, превысило 400 млн. Из них 15% или 60 миллионов связаны с нашими гражданами, а остальные - с бизнесом и государственными учреждениями".