Назван финансовый охват реализуемого в Азербайджане четвертого пакета социальных реформ

В рамках реализованного в Азербайджане в начале этого года четвертого пакета социальных реформ ежегодно будет дополнительно расходоваться 440 млн манатов.

В рамках реализованного в Азербайджане в начале этого года четвертого пакета социальных реформ ежегодно будет дополнительно расходоваться 440 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов сказал на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев.

"Этот социальный пакет охватил 1,9 млн человек и годовой дополнительный финансовый охват этих реформ составляет 750 млн манатов. В рамках реформ минимальная зарплата увеличена на 15% до 345 манатов. Зарплата работающих по единой тарифной таблице и в ряде организаций повышена на 15%. По этому направлению будет дополнительно расходоваться 440 млн манатов в год", - отметил Г. Мамишов.

По словам председателя Фонда, в первом полугодии также выросли социальные выплаты: "Надбавки охватили в целом 810 тыс. человек. Годовой объем дополнительных средств составил 310 млн манатов. Кроме того, сумма по 24 видам социальных выплат выросла в среднем на 22%".