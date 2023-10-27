Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

549 членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября, назначена ежемесячная президентская пенсия.

549 членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября, назначена ежемесячная президентская пенсия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В министерстве сообщили, что 234 наследникам шехидов, а также 38 военнослужащим, получившим ранения в ходе антитеррористических мероприятий, назначена выплата по государственному обязательному личному страхованию, и работа в этом направлении продолжается.

Напомним, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий шехидами стали 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.