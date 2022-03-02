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Назначен новый начальник Государственной службы трудовой инспекции

Назначен новый начальник Государственной службы трудовой инспекции Назначен новый начальник в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Социальная защита
2 марта 2022 г. 10:41
Назначен новый начальник Государственной службы трудовой инспекции

Назначен новый начальник в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, на эту должность назначен Вели Гулиев - советник министра труда и социальной зашиты населения Сахиля Бабаева.

Бывший начальник Госслужбы Фуад Гейдаров назначен заведующим отделом трудовой политики Аппарата министерства.

В.Гулиев родился в 1984 году в городе Сумгайыт. В 2005 году окончил Академию государственного управления при президенте Азербайджана. С 2007 года работал на руководящих постах в банковско-финансовом секторе. С 2020 года и по сей день занимал должность советника министра труда и социальной защиты населения.

Экс-начальник Государственной службы трудовой инспекции Фуад Гейдаров стал заведующим отделом трудовой политики Аппарата министерства, предыдущий заведующий отделом Абульфат Магеррамов назначен советником министра труда и социальной защиты населения.

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