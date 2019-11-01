Назначен новый начальник Госслужбы инспекции труда - ЭКСКЛЮЗИВ

Назначен новый начальник Госслужбы инспекции труда Азербайджана

1 ноября, 2019 10:25

© Report https://report.az/storage/news/a7b9dd2f9019133407cd99e4c794c414/6960393e-72f4-4659-a288-937e0e69b567_292.jpg Назначен новый начальник Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, должность начальника Госслужбы инспекции труда поручена Фуаду Гейдарову. Ранее Ф.Гейдаров работал на должности заместителя начальника службы. С июля этого года он временно исполнял обязанности начальника Госслужбы инспекции труда. Бывший начальник Госслужбы Эльман Джафаров был освобожден от занимаемой должности.