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Назначен новый начальник Госслужбы инспекции труда - ЭКСКЛЮЗИВ

Назначен новый начальник Госслужбы инспекции труда Азербайджана
© Report

Назначен новый начальник Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, должность начальника Госслужбы инспекции труда поручена Фуаду Гейдарову.

Ранее Ф.Гейдаров работал на должности заместителя начальника службы. С июля этого года он временно исполнял обязанности начальника Госслужбы инспекции труда.

Бывший начальник Госслужбы Эльман Джафаров был освобожден от занимаемой должности.

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