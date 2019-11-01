Назначен новый начальник Госслужбы инспекции труда - ЭКСКЛЮЗИВ

Назначен новый начальник Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, должность начальника Госслужбы инспекции труда поручена Фуаду Гейдарову.
Ранее Ф.Гейдаров работал на должности заместителя начальника службы. С июля этого года он временно исполнял обязанности начальника Госслужбы инспекции труда.
Бывший начальник Госслужбы Эльман Джафаров был освобожден от занимаемой должности.
Samirə AbdullayevaАвтор новости