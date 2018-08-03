Назначен глава Аппарата Минтруда и соцзащиты населения

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения, Алиев Анар Рагим оглу назначен руководителем Аппарата министерства.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отметим, что А.Алиев родился в Баку в 1980 году. В 2000 году закончил бакалавриат факультета международного права Бакинского государственного университета, в 2002 году - магистратуру. В 2006 году получил степень доктора философии.

За вклад в развитие экономики Азербайджана, распоряжением президента Азербайджанской Республики от 19 июня 2012 года А.Алиев был удостоен медали "За отличие на государственной службе".

Указом главы государства от 3 февраля 2016 года, он до 2018 года был членом Апелляционного совета при президенте Азербайджанской Республики.

Является членом Партии Ени Азербайджан. Женат, имеет 2 детей.