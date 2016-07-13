 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен директор Государственного фонда социальной защиты Азербайджана - ФОТО

    Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов подписал соответствующий приказ

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Назначен директор Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

    Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Эльман Бабаев. 

    По его словам, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, Закир Хади оглу Бабаев назначен директором Государственного фонда социальной защиты.

    Завотделом добавил, что другим приказом министра труда и социальной защиты населения Амина Сеидзаде, Сафар Мехдиев и Сардар Хыдыров назначены заместителями директора Государственного фонда социальной защиты при министерстве. А.Сеидзаде и С.Хыдыров до этого занимали должность заместителей начальника Государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения, а С.Мехдиев - заместителя руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi