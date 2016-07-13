Назначен директор Государственного фонда социальной защиты Азербайджана - ФОТО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Назначен директор Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Эльман Бабаев.

По его словам, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, Закир Хади оглу Бабаев назначен директором Государственного фонда социальной защиты.

Завотделом добавил, что другим приказом министра труда и социальной защиты населения Амина Сеидзаде, Сафар Мехдиев и Сардар Хыдыров назначены заместителями директора Государственного фонда социальной защиты при министерстве. А.Сеидзаде и С.Хыдыров до этого занимали должность заместителей начальника Государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения, а С.Мехдиев - заместителя руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения.