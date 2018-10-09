Наследники шехидов начали обращаться к нотариусу для получения единовременной выплаты - ВИДЕО

© Report https://report.az/storage/news/488b7f8d1ba00266ec870e6f635e5af3/5706ba8e-1518-434c-9247-82301069dc8d_292.jpg

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня наследники военнослужащих-шехидов начали обращаться к нотариусу для получения единовременной выплаты.

Как сообщает Report,в течение 3 дней информация будет пересылаться из нотариальных органов в министерство труда и социальной защиты населения. Министерство собранную информацию будет отправлять в министерство финансов для осуществления выплат.

Для единовременных выплат наследникам шехидов в этом году из госбюджета выделено 58 млн манатов.

Отметим, что министерство труда и социальной защиты населения объявило список документов, которые следует предоставить для получения выплаты.

Напомним, что указом главы государства "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций", наследникам каждой семьи шехидов из указанной категории будет произведена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.