Наследники 11294 шехидов получили единовременные выплаты в Азербайджане

Действующая в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана комиссия на очередном заседании приняла решение о предоставлении единовременной выплаты 370 наследникам 227 шехидов.

Как сообщили Report в министерстве, ведется соответствующая работа по перечислению единовременных выплат на банковские счета наследников в ближайшие дни.

В целом установлено право на получение единовременных выплат наследниками 12268 шехидов. На сегодняшний день единовременные выплаты получили 16764 наследника 11294 шехидов, исполнение программы обеспечено на 92,1%.