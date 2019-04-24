Комитет: Насилие со стороны женщин в ряде случаев приводило к смерти мужчин

"В Азербайджане ежегодно регистрируется примерно 850 уголовных дел, связанных с бытовым насилием. В 2016, 2017 и 2018 годах 86% случаев насилия были совершены против женщин. 14% случаев насилия были совершены против мужчин".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Он отметил, что в Азербайджане за последние три года в результате насилия мужчин со стороны женщин, были зафиксированы случаи со смертельным исходом: "Больше всего фактов насилия в отношении мужчин совершаются мужчинами. Это факты насилия на почве конфликтов между отцом и сыном, братьями, зятем и тестем и т.д. Естественно, за эти годы были зарегистрированы и случаи, когда мужчины подвергались насилию со стороны женщин. Среди них были и случаи со смертельным исходом. Однако, эти факты можно пересчитать по пальцам".

Завотделом подчеркнул, что фактов бытового насилия со стороны мужчин совершается больше: "По сравнению с Западной Европой, в Азербайджане фактов насилия в отношении женщин зарегистрировано больше".