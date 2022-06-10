Населению выплачено более 2,7 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной помощи

В январе-мае 2022 года продолжилась динамика роста в выплате пенсий, пособий, стипендий, адресной государственной социальной помощи. Об этом Report сообщили в министерстве. Сообщается, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве тр

В январе-мае 2022 года продолжилась динамика роста в выплате пенсий, пособий, стипендий, адресной государственной социальной помощи.



Об этом Report сообщили в министерстве.



Сообщается, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения за указанный период были выплачены 2 млрд 717 млн манатов по названным направлениям, что на 7,8% или на 198 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В качестве очередного пакета реформ с начала этого года был обеспечен очередной рост зарплат, пенсий и пособий, стипендий.