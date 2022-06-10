Населению выплачено более 2,7 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной помощи

В январе-мае 2022 года продолжилась динамика роста в выплате пенсий, пособий, стипендий, адресной государственной социальной помощи.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Сообщается, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения за указанный период были выплачены 2 млрд 717 млн манатов по названным направлениям, что на 7,8% или на 198 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В качестве очередного пакета реформ с начала этого года был обеспечен очередной рост зарплат, пенсий и пособий, стипендий.
Населению выплачено более 2,7 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной помощиНаселению выплачено более 2,7 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной помощи В январе-мае 2022 года продолжилась динамика роста в выплате пенсий, пособий, стипендий, адресной государственной социальной помощи. Об этом Report сообщили в министерстве. Сообщается, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве тр
Социальная защита
10 июня 2022 г. 10:56
https://static.report.az/photo/a8b91460-7a4d-33bf-8e80-73aa2fcb9ae6.jpg
В январе-мае 2022 года продолжилась динамика роста в выплате пенсий, пособий, стипендий, адресной государственной социальной помощи.
Версия на азербайджанском языке Pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı yardım üzrə əhaliyə 2,7 mlrd. manatdan çox vəsait ödənilib