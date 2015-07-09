Население Азербайджана достигло 9,636 млн. человек

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Численность населения Азербайджана с начала года возросла на 43,3 тыс. человек или 0,5% и на 1 июня составила 9 636,3 тыс. человек.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, плотность населения на каждый квадратный км составляет 111 человек.

По информации, 53,1% от общего числа населения приходится на долю горожан, 46,9% - сельского населения. 49,8% жителей страны - мужчины, а 50,2% - женщины. 22,4% населения Азербайджана составляют лица в возрасте до 14 лет, 71,6% - от 15 до 64 лет, 6,0% - от 65 лет и старше. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1 009 женщин.