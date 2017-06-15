НАНА: Научные сотрудники, которые зарегистрированы, но не проживают в общежитии, тоже могут получить квартиры

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Совета директоров научных учреждений Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report со ссылкой на НАНА, на заседании приняли участие президент НАНА, вице-президенты и академик-секретарь НАНА, академики-секретари научных отделений, директора научных институтов и организаций, ответственные сотрудники Президиума НАНА.

Поприветствовав участников заседания, президент НАНА академик Акиф Ализаде поздравил всех с Днем национального спасения – 15 июня. Отметив, что этот исторический день является не только праздничным днем в календаре, но также имеет большое общественное и политическое значение, академик почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем академик Акиф Ализаде ознакомил присутствующих с вопросами, стоящими на повестке дня.

Вначале был рассмотрен вопрос о первом выпуске магистратуры НАНА и следующем приеме в магистратуру. Академик Акиф Ализаде рассказал об успехах, достигнутых в НАНА в сфере образования за короткий период: "Высокий рейтинг и большой авторитет магистратуры Академии является успехом наших ученых, за что я выражаю свою благодарность каждому. В настоящее время в магистратуру НАНА свои документы подали очень много абитуриентов, что свидетельствует о соответствующих условиях, созданных в Академии, и успешном осуществлении процесса обучения в магистратуре".

В своем выступлении по данному вопросу начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов рассказал о ходе приема в магистратуру Академии на следующий учебный год, большом интересе молодежи к науке и к НАНА. Он сообщил, что на 87 плановых мест в магистратуру НАНА заявки подали 1742 человека, то есть в среднем на одно место претендуют более 20-ти человек, а для некоторых специальностей этот показатель составляет около 50-ти человек на одно место. Отметив также, что 7 июля состоится первый выпуск магистратуры НАНА, Аминага Садыгов добавил, что в этом году выпускниками магистратуры НАНА по различным специальностям стали 18 человек, которые на высоком уровне защитили свои магистерские диссертации. Назвав это значимым событием в истории Академии, начальник управления сообщил, что церемония вручения выпускникам их магистерских дипломов пройдет очень торжественно.

Говоря о мероприятиях, которые будут осуществлены при приеме в магистратуру и при подготовке магистрантов, академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев выдвинул в связи с этим некоторые предложения, подчеркнул, что НАНА обладает большим потенциалом для подготовки высокоспециализированных кадров для нашей страны и появления нового поколения ученых.

На заседании президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал о состоянии изучения английского языка в научных учреждениях НАНА, издании библиографических показателей ученых на уровне современных требований, озвучил ряд предложений.

Затем, говоря о сотрудничестве Академии с министерством по чрезвычайным ситуациям, президент НАНА отметил, что между министерством и учреждениями НАНА налажены тесные связи. Выступив по данному вопросу, директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева, академик Вагиф Аббасов, директор Института генетических ресурсов, член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов и директор Института почвоведения и агрохимии, член-корреспондент НАНА Аловсат Гулиев сообщили, что в рамках сотрудничества с МЧС осуществлены конкретные мероприятия для реализации новых проектов.

На заседании Совета директоров об улучшении социального положения сотрудников Академии говорил начальник Управления делами НАНА, доктор политических наук Фатали Абдуллаев. Он сообщил, что комиссия по распределению квартир, созданная соответствующим постановлением Президиума НАНА, уже начала свою работу: "Согласно договору, заключенному между Академией и ООО Evrostroy-S 14 ноября 2012 года, был дан старт распределению квартир с целью переселения докторов наук, докторов философии и не имеющих ученой степени работников НАНА, проживающих в общежитии по адресу г.Баку, Ясамальский район, улица Шарифзаде, 12, в квартиры, отведенные для Академии в возведенных на территории этого общежития новых зданиях. На следующем этапе будут рассмотрены жилищные проблемы научных сотрудников, которые зарегистрированы в общежитии, но не проживают там по уважительной причине".

Руководитель Управления делами НАНА Фатали Абдуллаев напомнил, что предоставление квартир сотрудникам НАНА и членам их семей было осуществлено путем жеребьевки, при распределении были учтены ученая степень и семейное положение сотрудников. Фатали Абдуллаев отметил, что для улучшения социального положения научных сотрудников НАНА и в будущем будут реализовываться соответствующие мероприятия.