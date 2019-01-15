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    Наказаны около 700 сотрудников Минтруда и соцзащиты населения

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Как следствие мероприятий внутреннего контроля в прошлом году в отношении 687 сотрудников структурных подразделений и центрального аппарата министерства труда и социальной защиты населения были применены меры дисциплинарного взыскания.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

    Также были проведены аудиторские проверки в 26 структурных единицах министерства, по итогам аудиторских проверок по 4 структурным единицам были составлены документы, которые для соответствующего расследования и дачи правовой оценки были направлены в Генеральную прокуратуру.

    В течение года в законодательном порядке в связи с приемом на государственную службу в систему министерства было принято на работу 255 человек.

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