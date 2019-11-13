Находящаяся в залоге у банка квартира семьи шехида возвращена по поручению первого вице-президента

По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой возвращена квартира семьи шехида Шабана Джафарова, находящаяся в залоге у "Xalq Bank".

Как передает Report, информацию об этом в соцсети Facebook распространил пользователь по имени Сабина Юсиф.

Она сообщила, что семья шехида не смогла вернуть взятый некоторое время назад кредит, из-за чего их квартира осталась в залоге у "Xalq Bank".

В связи с этим семья шехида обратилась к первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. По поручению и указанию первого вице-президента квартира была возвращена семье шехида.

Отметим, что по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой месяц назад была прооперирована супруга шехида Шабана Джафарова.

Напомним, что Ш.Джафаров стал шехидом во время боев 1988-1992 годов в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района.