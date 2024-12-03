Нахчыван занимает 3-е место среди регионов Азербайджана по числу создаваемых рабочих мест

13^07

Город Нахчыван занимает 3-е место среди регионов Азербайджана, после Абшерона и Сумгайыта, по числу созданных новых рабочих мест.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Центре анализа медиа.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в Нахчыване создано 1 331 рабочее место.

За указанный период (за исключением Баку) по числу новых рабочих мест, созданных в других регионах Азербайджана лидируют Абшеронский район (1601) и город Сумгайыт (1341).

Четвертое и пятое места заняли соответственно города Гянджа (976) и Ширван (878).