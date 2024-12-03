О нас

Нахчыван занимает 3-е место среди регионов Азербайджана по числу создаваемых рабочих мест

Нахчыван занимает 3-е место среди регионов Азербайджана по числу создаваемых рабочих мест 13^07
Социальная защита
3 декабря 2024 г. 13:31
Нахчыван занимает 3-е место среди регионов Азербайджана по числу создаваемых рабочих мест

Город Нахчыван занимает 3-е место среди регионов Азербайджана, после Абшерона и Сумгайыта, по числу созданных новых рабочих мест.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Центре анализа медиа.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в Нахчыване создано 1 331 рабочее место.

За указанный период (за исключением Баку) по числу новых рабочих мест, созданных в других регионах Азербайджана лидируют Абшеронский район (1601) и город Сумгайыт (1341).

Четвертое и пятое места заняли соответственно города Гянджа (976) и Ширван (878).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan yeni iş yerlərinin sayına görə ölkə regionları arasında 3-cü yerdədir

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi