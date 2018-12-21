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    Национальная стратегия действий в интересах детей представлена Кабинету министров АР

    Ожидается, что Кабмин утвердит этот проект в 2019 году

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Проект "Национальной стратегии действий в интересах детей в Азербайджанской Республике" подготовлен и представлен Кабинету министров".

    Как сообщает Report, об этом на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

    Она отметила, что данный проект был рассмотрен всеми госструктурами: "Мы ожидаем утверждения Кабинетом министров этого проекта в 2019 году".

    Председатель государственного комитета отметила, что Азербайджан взял на себя обязательство в связи с целями устойчивого развития.

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