Начинается реализация нового проекта для вынужденных переселенцев

Всемирный банк осуществляет в Азербайджане грантовый проект. С этой целью в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялся круглый стол на тему о поддержке получения дохода вынужденными переселенцами.

Всемирный банк осуществляет в Азербайджане грантовый проект. С этой целью в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялся круглый стол на тему о поддержке получения дохода вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, заведующий сектором занятости Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Кямран Агамалыев отметил, что целью проекта является повышение осведомленности о текущем социально-экономическом положении вынужденных переселенцев и определение эффективных подходов к удовлетворению их потребностей.

В обсуждениях приняли участие представители государственных структур, местных офисов международных организаций, руководители НПО. Состоялся обмен мнениями о ранее реализованных и текущих программах, инициативах и различных проектах в сфере привлечения вынужденных переселенцев на рынок труда.