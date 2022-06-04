О нас

Начинается реализация нового проекта для вынужденных переселенцев

Начинается реализация нового проекта для вынужденных переселенцев Всемирный банк осуществляет в Азербайджане грантовый проект. С этой целью в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялся круглый стол на тему о поддержке получения дохода вынужденными переселенцами.
Социальная защита
4 июня 2022 г. 12:51
Начинается реализация нового проекта для вынужденных переселенцев

Всемирный банк осуществляет в Азербайджане грантовый проект. С этой целью в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялся круглый стол на тему о поддержке получения дохода вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, заведующий сектором занятости Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Кямран Агамалыев отметил, что целью проекта является повышение осведомленности о текущем социально-экономическом положении вынужденных переселенцев и определение эффективных подходов к удовлетворению их потребностей.

В обсуждениях приняли участие представители государственных структур, местных офисов международных организаций, руководители НПО. Состоялся обмен мнениями о ранее реализованных и текущих программах, инициативах и различных проектах в сфере привлечения вынужденных переселенцев на рынок труда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMəcburi köçkünlər üçün yeni layihənin icrasına başlanılıb

Другие новости из категории

На три пакета социальной помощи выделяется дополнительно шесть млрд манатов в год
На три пакета социальной помощи выделяется дополнительно шесть млрд манатов в год
3 июня 2022 г. 15:12
Пенсионеры посетили город Шуша
ФотоПенсионеры посетили город Шуша
2 июня 2022 г. 13:39
В Минтруда выразили отношение к недовольству участников Отечественной войны
В Минтруда выразили отношение к недовольству участников Отечественной войны
2 июня 2022 г. 13:13
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Детского фестиваля
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с "Детского фестиваля"
1 июня 2022 г. 20:08
В Гяндже по инициативе Лейлы Алиевой прошло праздничное мероприятие для детей
ФотоВ Гяндже по инициативе Лейлы Алиевой прошло праздничное мероприятие для детей
1 июня 2022 г. 18:46
Айнур Софиева: На освобожденных территориях будут созданы центры поддержки семьи и детей
Айнур Софиева: На освобожденных территориях будут созданы центры поддержки семьи и детей
1 июня 2022 г. 12:51
На станции метро Ичеришехер будет организована шоу-программа для детей
На станции метро "Ичеришехер" будет организована шоу-программа для детей
1 июня 2022 г. 09:25
Численность детей в Нахчыване составила 165 740 человек
Численность детей в Нахчыване составила 165 740 человек
1 июня 2022 г. 08:55
1 июня - Международный день защиты детей
1 июня - Международный день защиты детей
1 июня 2022 г. 02:07
С завтрашнего дня начинает работу ASAN xidmət №7
С завтрашнего дня начинает работу ASAN xidmət №7
31 мая 2022 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi