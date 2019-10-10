​Начинается переезд вынужденных переселенцев в "Гобу Парк-2"

Начинается переезд вынужденных переселенцев в жилой комплекс "Гобу Парк-2", заложенный в Гарадагском районе столицы и официально открытый 8 октября.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в полностью отремонтированные квартиры в комплексе будут заселены семьи вынужденных переселенцев, временно расместившиеся в аварийных зданиях в различных частях столицы.

С этой целью среди вынужденных переселенцев, разместившихся в общежитии №4 Азербайджанского медицинского университета, была проведена жеребьевка.

На мероприятии было рассказано о мерах, принимаемых государством для решения жилищно-бытовых проблем вынужденных переселенцев.

Семьи вынужденных переселенцев поочередно тянули жребий, определяя в каком здании и в какой квартире жилого комплекса "Гобу Парк-2" будут проживать.

Отметим, что в жилой комплекс "Гобу Парк-2", фундамент которого был заложен в сентябре прошлого года, в целом входит 13 десятиэтажных зданий, школа, детский сад, поликлиника, гимнастический, борцовский и тренажерный залы, шахматный центр, магазины и объекты общепита.