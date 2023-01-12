Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года

Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года

Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года

Как передает Report, об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Государственный фонд социальной защиты начал выплату январских пенсий по городам Баку и Сумгайыту, Абшеронскому району, завтра процесс будет полностью завершен.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам нашей республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

Ежемесячная сумма материальной помощи (16,66 маната) пенсионерам, которым назначена пенсия на общих основаниях (200 манатов) за прошлый год, с начала этого года также включена в их пенсии, и январские пенсии выплачиваются вместе с этими повышениями.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 5 января 2023 года, минимальная ежемесячная пенсия должна быть доведена до 280 манатов, Кабинету министров поручено представить главе государства свои предложения в течение 10 дней.

Все виды пенсий будут индексироваться с начала текущего года на основе официальной статистики о росте среднемесячной номинальной заработной платы за прошлый год.