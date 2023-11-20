Начата выплата пенсий и соцвыплат семьям шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Начата выплата пенсий и социальных выплат членам семей военнослужащих и сотрудников МВД, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.

Начата выплата пенсий и социальных выплат членам семей военнослужащих и сотрудников МВД, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.

Об этом Report сказал председатель Госфонда социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

"Пенсии выплачиваются в полном размере семьям ставших шехидами военнослужащих и сотрудников МВД. Выплаты по государственному обязательному личному страхованию установлены для 70-80 процентов членов семей шехидов. Это связано с тем, что процесс подготовки всех необходимых документов и оформление наследства занимают некоторое время. Как только все документы будут представлены в фонд, все оставшиеся семьи также получат выплаты по страхованию", - сказал он.