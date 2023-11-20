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Начата выплата пенсий и соцвыплат семьям шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Начата выплата пенсий и соцвыплат семьям шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий Начата выплата пенсий и социальных выплат членам семей военнослужащих и сотрудников МВД, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.
Социальная защита
20 ноября 2023 г. 12:19
Начата выплата пенсий и соцвыплат семьям шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Начата выплата пенсий и социальных выплат членам семей военнослужащих и сотрудников МВД, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.

Об этом Report сказал председатель Госфонда социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

"Пенсии выплачиваются в полном размере семьям ставших шехидами военнослужащих и сотрудников МВД. Выплаты по государственному обязательному личному страхованию установлены для 70-80 процентов членов семей шехидов. Это связано с тем, что процесс подготовки всех необходимых документов и оформление наследства занимают некоторое время. Как только все документы будут представлены в фонд, все оставшиеся семьи также получат выплаты по страхованию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Antiterror tədbirlərində şəhid olan hərbçilərin ailə üzvlərinə ödənişlərin verilməsinə başlanılıb

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