Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии

Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии

Начата работа по оказанию социально-психологической поддержки 12 человек (4 женщины, 8 детей), возвращенных в Азербайджан из Сирии.

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Начата работа по оказанию социально-психологической поддержки 12 человек (4 женщины, 8 детей), возвращенных в Азербайджан из Сирии. Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения. Репатриированные из Сирии помещены в соответствующее учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве. Начата работа по первичной медицинской, социально-психологической поддержке репатриантов. На следующем этапе социальными работниками и психологами Агентства будет проведена оценка их социально-психологического состояния. Подпишитесь на наш Telegram канал