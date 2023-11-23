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Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии

Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии Начата работа по оказанию социально-психологической поддержки 12 человек (4 женщины, 8 детей), возвращенных в Азербайджан из Сирии.
Социальная защита
23 ноября 2023 г. 11:01
Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии

Начата работа по оказанию социально-психологической поддержки 12 человек (4 женщины, 8 детей), возвращенных в Азербайджан из Сирии.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Репатриированные из Сирии помещены в соответствующее учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве.

Начата работа по первичной медицинской, социально-психологической поддержке репатриантов. На следующем этапе социальными работниками и психологами Агентства будет проведена оценка их социально-психологического состояния.

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Версия на азербайджанском языке Suriyadan Azərbaycana gətirilən 12 nəfərlə bağlı sosial-psixoloji dəstək işlərinə başlanıb

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