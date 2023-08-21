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Начата работа по поддержке занятости семей, вернувшихся в город Физули

Начата работа по поддержке занятости семей, вернувшихся в город Физули В городе Физули начались мероприятия по содействию трудоустройству первых 23 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в свой город.
Социальная защита
21 августа 2023 г. 14:42
Начата работа по поддержке занятости семей, вернувшихся в город Физули

В городе Физули начались мероприятия по содействию трудоустройству первых 23 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в свой город.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Была проведена встреча с членами семей, переселившихся в город Физули в рамках программы "Великое возвращение", проведены предварительные беседы с целью определения возможностей их трудоустройства.

Гражданам была предоставлена информация об активных программах занятости (программа самозанятости, курсы профессионального обучения, мероприятия по трудоустройству и т.д.), в рамках которых будет оказана помощь в их трудоустройстве.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhərinə köçürülən ailələrin məşğulluğuna dəstək işlərinə başlanıb

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