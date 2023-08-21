Начата работа по поддержке занятости семей, вернувшихся в город Физули

В городе Физули начались мероприятия по содействию трудоустройству первых 23 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в свой город.

В городе Физули начались мероприятия по содействию трудоустройству первых 23 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в свой город.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Была проведена встреча с членами семей, переселившихся в город Физули в рамках программы "Великое возвращение", проведены предварительные беседы с целью определения возможностей их трудоустройства.

Гражданам была предоставлена информация об активных программах занятости (программа самозанятости, курсы профессионального обучения, мероприятия по трудоустройству и т.д.), в рамках которых будет оказана помощь в их трудоустройстве.