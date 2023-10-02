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Начался процесс реабилитации очередной группы украинских детей в Азербайджане

Начался процесс реабилитации очередной группы украинских детей в Азербайджане В Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана начался процесс реабилитации очередной украинской делегации, состоящей и
Социальная защита
2 октября 2023 г. 20:29
Начался процесс реабилитации очередной группы украинских детей в Азербайджане

В Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана начался процесс реабилитации очередной группы детей из Украины.

Как сообщает Report, для каждого ребенка, прошедшего обследование на первом этапе, была составлена ​​индивидуальная программа реабилитации.

На основе этой программы детям предоставлены процедуры лечебного массажа, арт-терапии, трудотерапии, индивидуальной и групповой терапии у профессионального психолога.

В рамках 15-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей будут организованы уроки национальных танцев, настольные игры, соревнования по футболу, бадминтону, а также экскурсии в города Шеки, Исмаиллы и Шамахы для эффективной организации их досуга.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan Azərbaycana gətirilən uşaqlar reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub

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