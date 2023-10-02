Начался процесс реабилитации очередной группы украинских детей в Азербайджане

В Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана начался процесс реабилитации очередной группы детей из Украины.
Как сообщает Report, для каждого ребенка, прошедшего обследование на первом этапе, была составлена индивидуальная программа реабилитации.
На основе этой программы детям предоставлены процедуры лечебного массажа, арт-терапии, трудотерапии, индивидуальной и групповой терапии у профессионального психолога.
В рамках 15-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей будут организованы уроки национальных танцев, настольные игры, соревнования по футболу, бадминтону, а также экскурсии в города Шеки, Исмаиллы и Шамахы для эффективной организации их досуга.