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Начальник Академии СГБ: Среди гибридных угроз наиболее серьезными являются киберугрозы

Начальник Академии СГБ: Среди гибридных угроз наиболее серьезными являются киберугрозы Начальник Академии СГБ: Среди гибридных угроз наиболее серьезными являются киберугрозы
Социальная защита
21 июля 2025 г. 19:56
Начальник Академии СГБ: Среди гибридных угроз наиболее серьезными являются киберугрозы

Тенденции последних лет еще раз показывают, насколько важна информационная безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Академии имени Гейдара Алиева при Службе государственной безопасности (СГБ) Эльшад Насиров на церемонии открытия "Летней кибер-школы - 2025".

Он отметил, что в XXI веке, в отличие от прошлого века, существует избыток информации.

"Конечно, среди них есть и вредоносные. Среди гибридных угроз наиболее серьезными являются киберугрозы. Развитие сферы кибербезопасности обеспечивает киберсуверенитет. Государство, не обеспечивающее свой киберсуверенитет, не сможет защитить свой классический суверенитет", - сказал он.

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