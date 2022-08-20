О нас

Началась реализация программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе

Началась реализация программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе 10:38
Социальная защита
20 августа 2022 г. 11:29
Началась реализация программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе

Министерство труда и социальной защиты приступило к реализации программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщили на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Председатель коллегии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается работа по организации услуг населению и их электронизации.

Было отмечено, что в селе Агалы Зангиланского района в мае этого года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был открыт первый пункт обслуживания Smart DOST. Проектные работы Шушинского филиала DOST также уже завершены. Освобожденные от оккупации территории будут полностью охвачены услугами DOST по этой программе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Implementation of "Karabakh and Eastern Zangazur" DOST program starts
Версия на азербайджанском языке “Şərqi Zəngəzur və Qarabağ DOST proqramı”nın icrasına başlanılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
20 августа 2022 г. 11:54
Пярвин Рзаев: Я сражался за родную землю и никакое ранение не могло остановить меня
ФотоПярвин Рзаев: Я сражался за родную землю и никакое ранение не могло остановить меня
19 августа 2022 г. 15:26
Госфонд: В этом году на пенсии и пособия выделено более 3 млрд манатов
Госфонд: В этом году на пенсии и пособия выделено более 3 млрд манатов
18 августа 2022 г. 10:30
Госфонд: В этом году 802 тыс. человек обеспечены соцпособиями и стипендиями
Госфонд: В этом году 802 тыс. человек обеспечены соцпособиями и стипендиями
17 августа 2022 г. 11:39
За последнюю неделю единовременную выплату назначили еще более 1300 инвалидам войны
ФотоЗа последнюю неделю единовременную выплату назначили еще более 1300 инвалидам войны
16 августа 2022 г. 14:24
Госагентство помогает жителям Агалы в создании малого бизнеса
ФотоГосагентство помогает жителям Агалы в создании малого бизнеса
13 августа 2022 г. 12:56
Изменен порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу в связи с инвалидностью
Изменен порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу в связи с инвалидностью
12 августа 2022 г. 18:55
В этом году в Азербайджане родились 1 726 двойняшек, 87 тройняшек
В этом году в Азербайджане родились 1 726 двойняшек, 87 тройняшек
12 августа 2022 г. 12:11
Ветеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру
ФотоВетеран войны: Мы жили в общежитии в течение восьми лет, в сентябре переедем в новую квартиру
11 августа 2022 г. 13:34
Госинспекция: В этом году 62 человека восстановлены на прежних местах работы
Госинспекция: В этом году 62 человека восстановлены на прежних местах работы
11 августа 2022 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi