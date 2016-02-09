Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Началась четвертая учебная сессия Стратегической программы лидерства для высокодолжностных госслужащих.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по вопросам госслужбы при президенте.

Согласно информации, сессия, которая продлится три дня, организована в рамках "Проекта поддержки усиления потенциала обучения в госслужбе", осуществляемого совместно Госкомиссией по вопросам госслужбы и Международной организацией сотрудничества Германии (GIZ). Проект финансируется Евросоюзом, Международной организацией сотрудничества Германии и министерством экономики.

На четвертой учебной сессии будут выслушаны презентации и доклад на тему "Управление конфликтами, ведение переговоров, посреднические способности и общение с гражданами".

В программе участвуют должностные лица Государственной комиссии по вопросам госслужбы, Госкомитета по градостроению и архитектуре, министерства налогов, Госкомитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, Госкомитета по ценным бумагам, Государственного фонда социальной защиты.

Выполнение первой Стратегической программы лидерства завершится 11 февраля 2016 года. Участникам будут выданы сертификаты о прохождении учебного курса.