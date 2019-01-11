Начальник: В прошлом году на работу в ГМС принято 9 человек

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году на работу в Государственную миграционную службу принято 9 человек".
Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам 2018 года пресс-конференции Государственной миграционной службы заявил начальник службы Вюсал Гусейнов.
По его словам, в 2018 году Государственная миграционная служба дважды давала объявление по поводу приема работников: "Первое объявление было для лиц младшего, а второе - среднего ранга".
В.Гусейнов отметил, что лица, прошедшие экзамен по первому объявлению, уже приступили к деятельности: "Лица, обратившиеся по второму объявленному экзамену, находятся на стадии собеседования. По этому экзамену предоставлено 14 вакансий".
Aynur OsmanqızıАвтор новости