Начальник: В прошлом году на работу в ГМС принято 9 человек

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/aaa410299fe10b23a3208dacd7983cd6/8e921a34-6e4e-4b23-8348-bc448b6b3b32_292.jpg

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году на работу в Государственную миграционную службу принято 9 человек".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам 2018 года пресс-конференции Государственной миграционной службы заявил начальник службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, в 2018 году Государственная миграционная служба дважды давала объявление по поводу приема работников: "Первое объявление было для лиц младшего, а второе - среднего ранга".

В.Гусейнов отметил, что лица, прошедшие экзамен по первому объявлению, уже приступили к деятельности: "Лица, обратившиеся по второму объявленному экзамену, находятся на стадии собеседования. По этому экзамену предоставлено 14 вакансий".