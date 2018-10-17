Начальник управления ГМС: В этом году 328 азербайджанцев были возвращены в порядке реадмиссии - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с начальником Управления по вопросам реадмиссии Государственной миграционной службы, советником государственной миграционной службы Назимом Турабовым.

- Что такое реадмиссия? Какие лица могут быть реадмисированы?

- Реадмиссия – новая сфера для Азербайджана. Под реадмиссией понимают процесс высылки лица, нарушившего условия въезда, пребывания или проживания в какой-либо стране, и согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан или лиц, постоянно проживающих в нем.

Иными словами, реадмиссией называется процесс возвращения в свою страну граждан, покинувших ее по различным причинам, но не сумевших легализоваться в другой стране и нарушивших миграционное законодательство этой страны. Реадмиссия не относится к лицам, неукоснительно следующим законодательству стран своего посещения, получивших там право на проживание и легализовавшихся в этой стране.

С какими странами Азербайджан ратифицировал соглашения о реадмиссии?

- Азербайджаном ратифицированы соглашения о реадмиссии с ЕС (в составе которого 25 стран), Норвегией, Швейцарией и Монтенегро. Подготовлены проекты соглашений о реадмиссии, в частности, со странами, в которых заинтересован Азербайджан. В этом списке значатся Пакистан, Грузия и другие страны.

- Сколько запросов о реадмиссии поступают в Азербайджан ежегодно? Бывали ли случаи отказа?

- Азербайджан присоединился к договору о реадмиссии в 2014 году. К примеру, в 2014 году были реадмиссированы 3 человека, в 2015 году эта цифра достигла 70, в 2016 – 123, а в 2017 – 313. В целом, до сих пор, то есть с 2014 года по сегодняшний день поступило более 1400 запросов о реадмиссии от порядка 3000 человек. 837 людей, чьи имена фигурировали в обращениях, уже вернулись в страну. В течение 9 месяцев текущего года поступило около 400 запросов, то есть обратились порядка 800 человек. В этом году были реадмисированы 328 человек. Однако предусмотрена реадмиссия вовсе не всех лиц, указанных в запросах. В ходе рассмотрения запросов выясняется, что не все эти лица являются гражданами Азербайджана. Согласно соглашению о реадмиссии, лица, не являющиеся гражданами Азербайджана, не могут въехать в страну.

- На кого распространяется программа Добровольного переселения?

- 8 декабря 2016 года в Азербайджане было подписано Соглашение между Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики и Международной организацией по миграции о сотрудничестве по реализации пилотного проекта содействия добровольному возвращению мигрантов из Азербайджана. Соглашением предусматривается оказание помощи в приобретении билетов и обеспечении свидетельств о возвращении незаконно проживающим и обратившимся за получением убежища в Азербайджане мигрантам, которым было отказано в обращении, и другие работы. Эту деятельность Международная миграционная организация осуществляет при содействии азербайджанского государства.

- Из каких стран больше всего было оказано содействие по возвращению граждан Азербайджана?

- Реадмиссия граждан Азербайджана была осуществлена, преимущественно, из Германии, Швеции, Нидерландов и Австрии. Наряду с этим, были осуществлены реадмиссии из Польши, Франции, Швейцарии и других стран.

- Какие мероприятия ведутся в отношении вернувшихся лиц, что делается для их адаптации?

- Как было отмечено, этих лиц встречают в аэропорту. Проводится опрос по поводу их нужд, нарушения прав в странах, из которых они были направлены, состоянии их здоровья и др. вопросам. Лица, имеющие нужды, отмечаются, в связи с их нуждами ведется совместная работа с соответствующими структурами. По указанию Кабинета Министров от 28 декабря 2016 года создана рабочая группа по реинтеграции для более оперативного решения вопросов, связанных с покрытием потребностей и стабильного обеспечения возвращения. В эту группу привлечены соответствующие госорганы, в соответствующие периоды с участием представителей этих структур проводятся совещания, определяются направления для более оперативной и стабильной деятельности. В то же время хотел бы отметить, что готовятся пилотные проекты по реинтеграции и с международными миграционными организациями.

Фото: Фири Салим