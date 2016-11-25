Начальник Государственной миграционной службы принял посла Бельгии

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы II степени Фирудин Набиев встретился с послом Королевства Бельгии в Азербайджане Бертом Скуфс.

Как сообщили Report из пресс-службы структуры, начальник службы рассказал о мероприятиях, проводимых на пути развития азербайджано-бельгийских связей, и заявил о создании возможностей для деятельности иностранных предпринимателей в Азербайджане.

Выразив признательность за радушный прием, Берт Скуфс заявил, что испытывает чувство гордости тем, что является послом своей страны в Азербайджане.

Дипломат отметил, что приложит усилия на пути расширения и углубления связей между двумя странами, и сделает все возможное для развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в области миграции.