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    Начальник ГМС: Я гуляю по городу пешком, также пользуюсь общественным транспортом

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Я гуляю по городу пешком, также пользуюсь общественным транспортом". 

    Как сообщает Report, об этом в эфире ASAN Radio сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов. 

    "Я совершал пешие прогулки по городу и до того, как был назначен начальником Государственной миграционной службы. И сейчас после работы и в выходные гуляю пешком и пользуюсь общественным транспортом. Граждане уже узнают меня, некоторые даже подходят", - добавил В.Гусейнов. 

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