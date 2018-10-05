Начальник ГМС: Я гуляю по городу пешком, также пользуюсь общественным транспортом

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Я гуляю по городу пешком, также пользуюсь общественным транспортом".

Как сообщает Report, об этом в эфире ASAN Radio сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

"Я совершал пешие прогулки по городу и до того, как был назначен начальником Государственной миграционной службы. И сейчас после работы и в выходные гуляю пешком и пользуюсь общественным транспортом. Граждане уже узнают меня, некоторые даже подходят", - добавил В.Гусейнов.