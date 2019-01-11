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    Начальник ГМС: В прошлом году 464 азербайджанца были реадмиссированы

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "В 2018 году из зарубежных стран в Азербайджанскую Республику была осуществлена реадмиссия 464 граждан".

    Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам ГМС в 2018 году.

    Он сказал, что наблюдается 16%-й рост в количестве лиц, проживающих в стране в статусе беженцев: "Сейчас их 78 человек".

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