На улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов Карабахской войны выделено 10 млн манатов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях приобретения квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов из суммы, указанной в подпункте 1.10.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики выделено 10 млн манатов.

В распоряжении говорится, что улучшение социальной защиты населения составляет одно из основных направлений осуществляемой в стране социально ориентированной политики. В последние годы в нашей стране приняты важные меры по дальнейшему усилению социальной защиты населения, в частности, инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, в том числе улучшению здоровья, реабилитации и условий жизни лиц данной категории, и работа в этом направлении успешно продолжается. В 1997-2017 годах государство предоставило инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов более 6000 квартир.