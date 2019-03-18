На Сумгайытском городском бульваре отпраздновали Новруз

В городе Сумгайыт на городском бульваре прошли торжественные празднества в связи с праздником Новруз.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в мероприятии приняли участие депутаты, официальные лица, представители общественности и местные жители, а также глава Исполнительной власти города Закир Фараджов. Последний сам зажег праздничный костер.

После этого были исполнены танцы, представлены красочные композиции, состоялись народные гулянья.

Завершилось же мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие известные исполнители, деятели искусства.